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Колекцію годинників Медведчука виставили на аукціони - АРМА

Колекцію годинників Медведчука виставили на аукціони - АРМА

Колекція годинників Віктора Медведчука, оцінена у 10,6 млн грн, виставлена на онлайн-аукціони у системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Колекція наручних годинників державного зрадника Віктора Медведчука, що складається з 20 лотів, вже виставлена на Prozorro.Продажі. АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Серед найдорожчих лотів:

● "Breguet 4416К" - оцінений у понад 1,8 млн грн

● "Patek Philippe" - оцінений у понад 1,2 млн грн

● "Dolce & Gabbana" - оцінений майже у 1 млн грн

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, "москва кремль" - у 17,5 тис. грн.

Зазначається, що кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій.

Аукціони триватимуть 14 днів.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителів та оцінювачів для трьох заводів, спортивної бази та житлової нерухомості, що належали Медведчуку.

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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