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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17 січня 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17 січня 2022 року

Станом на 10.00 17 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 684 особи. Всього за час пандемії одужало 34 092 особи, летальних випадків 111. На ізоляції (у тому числі, самоізоляції) перебуває 167 осіб. За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 887 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 323 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Источник: mil.gov.ua

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