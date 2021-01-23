Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:41
Просмотров: 81

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 січня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 січня 2021 року

Станом на 10.00 22 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 754 особи. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України

Всього за час пандемії одужало — 14378 осіб, летальних випадків — 39.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 126 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 19 осіб.

За минулу добу зареєстровано 33 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону — 2 військовослужбовця

Чернігівський військовий госпіталь та 65 військовий мобільний госпіталь — по 1 військовослужбовцю

Богородчанська ЦРЛ — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 28 осіб:

Київська область — 6 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України

Львівська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Івано-Франківська область — 3 військовослужбовця

Хмельницька, Херсонська, Одеська та Рівненська області — по 2 військовослужбовця

Миколаївська, Черкаська, Полтавська, Харківська та Тернопільська області — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна підтримала Спільну заяву членів СОТ щодо Всесвітньої продовольчої програми
Сегодня 09:03    4
США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer
Сегодня 08:18    77
НБУ - чи продовжиться співпраця України з МВФ у 2021 році?
Сегодня 07:57    75
COVID-19 в Харькове “помолодел” – наблюдения главврача опорной больницы
Сегодня 07:36    154
Мобільні оператори втратили мільярди через пандемію. Що тепер буде з тарифами?
Сегодня 07:25    130
Уряд розпочав публічне обговорення Національної економічної стратегії до 2030 року
Сегодня 07:14    86
В Институте рака разворовали лекарства и инструменты на 10 млн грн — прокуратура
Сегодня 06:20    156
В усіх областях України перевірять законність будинків для літніх людей, а також умови проживання в них
Сегодня 06:10    104
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    120
23 января в Украине будет объявлен траур в связи с трагедией в доме престарелых в Харькове
Сегодня 01:00    172
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 