Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 липня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 07 липня в Збройних Силах України хворіє 168 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 383 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 611 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 305 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Військовослужбовці (Київська область – 5 осіб та Рівненська – 1) знаходяться на лікуванні в дома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»