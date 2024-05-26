Коментар Епіцентру про терористичний удар по гіпермаркету у Харкові

● Після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку.

● На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Кількість постраждалих зросла до 35. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються.

● Сімʼям працівників буде надано всю необхідну підтримку.

Джерело: https://t.me/c/1188109926/58752

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