Комитет по разведке Конгресса США подтвердил выводы расследования The Insider о «Гаванском синдроме»

5 декабря Постоянный комитет по разведке Палаты представителей опубликовал предварительный отчет о своей работе по «Гаванскому синдрому» (официальное именование «аномальные инциденты со здоровьем» — AHI). Комиссия начала работу после публикации The Insider, Der Spiegel и CBS совместного расследования, подтвердившего связь инцидентов с деятельностью войсковой части 29155 ГРУ.

Комитет пришел к выводу, что в связи с обнаруженными фактами США требуется переоценить выводы которые опубликовал в марте 2023 года Национальный совет по разведке (NIC). Тогда утверждалось, что «крайне маловероятно, что иностранный противник несет ответственность за зарегистрированные AHI». Согласно новой оценке, «представляется всё более вероятным, что за некоторыми AHI стоит иностранный противник».

Также комитет пришел к выводу, что американское разведсообщество (IC) продолжает скрывать от комитета существенную информацию об этих инцидентах, поэтому не может опубликовать финальный несекретный отчет, но обещает опубликовать секретный отчет с обоснованием своих выводов.

Комитет также напоминает выводы, к которым еще в 2022 году пришла экспертная панель при IC:

1. Признаки и симптомы AHI являются подлинными и убедительными.

2. Многие из инцидентов AHI не могут быть легко объяснены известными экологическими или медицинскими условиями и могут быть вызваны внешними стимулами.

3. Импульсная электромагнитная энергия, особенно в радиочастотном диапазоне, правдоподобно объясняет основные характеристики зарегистрированных AHI, хотя существуют пробелы в известных данных.

4. Ультразвук также правдоподобно объясняет основные характеристики, но только в случае с близким доступом к жертве (и в этой области также не хватает данных).

5. Одни только психосоциальные факторы не могут объяснить основные характеристики, хотя они могут вызывать некоторые другие инциденты или способствовать возникновению долгосрочных симптомов.

6. Ионизирующее излучение, химические и биологические агенты, инфразвук, слышимый звук, ультразвук, распространяющийся на большие расстояния, и объемный нагрев от электромагнитной энергии — всё это неправдоподобные объяснения основных характеристик при отсутствии других синергических стимулов.

Комитет заявляет в своем отчете, что эти выводы являются корректными и точными, но опасается, что IC может «использовать ту же тактику — обструкцию, затягивание и избирательный подход к информации — в отношении Экспертной группы, которую IC использовало против Конгресса».

Комитет резюмирует, что вопрос об AHI следует повторно расследовать и по итогам выпустить обновленный отчет IC, и призывает Национальный совет по разведке ускорить эти усилия.

Напомним, в апреле 2024 года The Insider удалось обнаружить, что время и место инцидентов «Гаванского синдрома» коррелируют с поездками ГРУшников из войсковой части 29155. Две жертвы видели сотрудников 29155 перед атакой или сразу после нее и опознали их по фотографии. Также выяснилось, что связанная с ГРУ Военно-медицинская академия изучала клинические эффекты, вызываемые «гаванским синдромом», а один из ключевых участников группы 29155 получил государственный заказ на разработку акустического оружия.

Джерело: nigroll.com

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