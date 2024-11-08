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"Кооперативна схема": прокурори через суд відібрали у поліцейських незаконно отримані землі

Кооперативна схема: прокурори через суд відібрали у поліцейських незаконно отримані землі

Апеляційна інстанція задовольнила позов прокуратури про визнання недійсним рішення Харківської міської ради та скасування права власності за житлово-будівельним кооперативом на дві земельні ділянки, які знаходяться у Харкові поблизу Олексіївського лугопарку.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у квітні 2019 року Харківська міська рада безоплатно надала у приватну власність житлово-будівельному кооперативу дві земельні ділянки. Їхня загальна площа складає 1,38 га, а вартість — 30,5 млн грн.

Власниками земельної ділянки, виділеної за рахунок житлової та громадської забудови, стали п’ятеро людей — усі співробітники поліції.

Як йдеться в повідомленні, на земельних ділянках планувалось будівництво зблокованих будинків для поліцейських, які перебувають на черзі щодо поліпшення житлових умов в Харківській міській раді.

Прокуратура з’ясувала,що більшість загальної кількості учасників кооперативу, понад 30 осіб, не перебували на обліку в міській раді щодо поліпшення житлових умов та навіть не писали заяви щодо вступу до кооперативу.

"Крім того, кооператив не є житлово-будівельним, він обслуговуючий. Його мета, порядок створення, організації та діяльності не відповідає вимогам житлово-будівельного кооперативу. Отже, члени кооперативу не мають права на поліпшення житлових умов", - зазначили в прокуратурі.

Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова звернулась до суду з позовом, у задоволенні якого було відмовлено. Водночас, прокурори оскаржили це рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо:

На Київщині поліція підозрює п’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації у розкраданні коштів на відбудові зруйнованого росіянами житла.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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