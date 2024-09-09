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кремль намагається поставити народжуваність в рф на конвеєр

кремль намагається поставити народжуваність в рф на конвеєр

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Наприкінці серпня видання «ведомости» повідомило, що в першому півріччі 2024 року аптечні мережі рф заробили шалені 19,3 млрд рублів від продажу засобів контрацепції. І це – найвищий показник за останні п’ять років.

Кількість новонароджених продовжує знижуватися – 2024 року вона впала на 3% порівняно з минулим, у якому росія, своєю чергою, показала найнижчу народжуваність із 1999-го.

А питання, навіщо росії діти, дає її навколишня дійсність, яка буквально рясніє плакатами із закликом вирушати воювати в Україну за контрактом.

При цьому «гробові» виплати значно перевищують «родові». І цей когнітивний дисонанс путін, який вимагає від росіянок «мати по вісім дітей», вперто не помічає.

Джерело: https://t.me/spravdi/41425

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