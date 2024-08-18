кремль після провалу на Курщині намагається зачистити свій інфопростір - ISW

кремль продовжує вносити в чорний список російських мілблогерів, політичних оглядачів тощо.

Після прориву в Курській області російська влада росії продовжила вносити в український чорний список російських воєнкорів.

Про це інформує ISW.

На першій зустрічі новопризначеного міністра оборони рф Андрія Бєлоусова та російських мілблогерів 10 червня були присутні члени Адміністрації президента, і це перший показник розширення контролю адміністрації над усією російською медіа-інфраструктурою.

"Очевидна консолідація Адміністрацією президента двох окремих інформаційних механізмів – внутрішньої пропагандистської машини, спрямованої на забезпечення політичної стабільності в росії, та зовнішніх механізмів інформаційної війни – є небезпечним кроком для путіна в період інформаційної війни, оскільки спрощені системи контролю за ЗМІ є небезпечними", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, перший заступник глави адміністрації президента росії Сергій Кирієнко все більше розширює контроль адміністрації над російським інформаційним простором і політикою принаймні після заколоту Групи Вагнера в червні 2023 року.

ISW також оцінив, що кремль, схоже, намагається поспішно створити новий інформаційний простір, який переважно містить джерела, пов’язані з кремлем, у відповідь на українське вторгнення в Курську область, а російський уряд продовжує вносити в чорний список російських мілблогерів, політичних оглядачів тощо.

Джерело: tsn.ua

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