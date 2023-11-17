кремль змушує стати росіянами українців на окупованих територіях

кремль розгорнув широкомасштабну кампанію, щоб змусити українців на окупованих територіях стати росіянами, з'ясувало розслідування кількох ЗМІ.

Дані вказують на те, що українцям відмовляють у медичній допомозі та вільному пересуванні, поки вони не приймуть російське громадянство.

Одна біженка з окупованих територій, Лариса, розповіла, що її подрузі не дали інсулін, яким лікують діабет, допоки вона не подала заяву на російський паспорт.

Іншій подрузі довелося прийняти громадянство росії, щоб їй полікували зламану руку, розповіла Лариса.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19966

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