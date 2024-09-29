кремлівці організували в сочі шабаш пропаганди для фейкометів з ТОТ України

Особливою увагою були наділені «рупори-путіністи» з окупованого Луганська – майстер-клас зі створення потрібної кремлю інформації пройшли представники «луганьмедіа».

Центр національного спротиву зазначає, що напередодні подібний захід було проведено на тимчасово окупованій Донеччині:

- Головна мета фестивалю – навчити своїх рупорів нових методів спотворення правди та донесення інформації про «перемоги у «сво», героїзації її учасників.

У ЦНС додають, що захід організував фонд розвитку «нових медіа» за підтримки путінського фонду культурних ініціатив.

Джерело: https://t.me/spravdi/41815

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