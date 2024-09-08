кремлівські сміттярки вже рівняються на американських «експідполковників»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Прокремлівські ЗМІ з великим задоволенням роблять новини, посилаючись на YouTube-канал «експідполковника США Деніела Девіса» – у середньому його ролики набирають 5-10 тисяч переглядів.

Але в росії майже всі державні ЗМІ розповідають про його бачення ситуації навколо війни в Україні. Наприклад, «риа новости» за рік посилалися на думку «підполковника Девіса» у 146 матеріалах.

- Цей «підполковник» нещодавно передрікав перехід війни в Україні в ядерний формат. У липні 2022 року він заявляв, що ЗСУ втрачають щодня більше тисячі солдатів і скоро воювати буде просто нікому. Водночас 30 серпня 2022 року він стверджував, що ніякого контрнаступу ЗСУ не буде.

Загалом ви зрозуміли, який «мудрий експерт» нам трапився. Але головне – це не безсоромний рівень його інтелекту, а те, що черговий «вкид» від цього «шановного аналітика» розносять російські ЗМІ. Крім того, його намагаються інтегрувати в українське інформполе через сірий сегмент, – писав про цього «віщуна» ще у квітні минулого року український аналітик Олександр Коваленко.

Джерело: https://t.me/spravdi/41401

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