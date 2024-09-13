Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 125

кремлівським брехунам не дає спокою релігійне життя в Україні

кремлівським брехунам не дає спокою релігійне життя в Україні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У росії активно просувається тема про нібито «релігійний апокаліпсис» в Україні – як на рівні масштабних кампаній дезінформації, так і окремих фейків.

Наприклад, цього місяця розійшлися повідомлення, як у Луцьку будівлю церкви, відібрану в УПЦ, переробили на пральню. На ці пости звернули увагу фактчекери зі StopFake і «Ґвара медіа» та за допомогою пошуку за зображенням вони виявили джерело фото.

На ньому зображено не церкву УПЦ мп у Луцьку, а дзвіницю церкви Зіслання Святого Духа в місті Теребовля в Тернопільській області, яка вже понад 20 років належить УГКЦ.

А обладнати в її дзвіниці пральню є ініціативою самих парафіян церкви. На сторінці міськради у Facebook є навіть новина про її відкриття з фотографією. Але саме так і був створений черговий фейк про «утиски» православної віри в Україні.

А в серпні на Z-каналах з’явилися скриншоти оголошень, нібито розміщених на сервісі OLX. На них зображені православні ікони, що, як стверджується, були вивезені українськими військовими з курської області. Вони теж виявилися фейковими.

Джерело: https://t.me/spravdi/41506

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

сцарь обнулився і почав погрози з нуля?
Сегодня 11:11    136
Мінімум 188 збитих "Орлан-10" — це випадки, для яких є фото- та відеопідтвердження, в реальності збитих "Орланів" більше
Сегодня 10:29    99
Одержимий фейками путін підбурює інших до створення ще більшої брехні
Сегодня 10:15    138
СБУ затримала інформатора російського гру, який перетворив свою квартиру у «спостережний пост» за Силами оборони у Запоріжжі
Сегодня 10:02    130
Посилення української ППО – нагальне завдання для захисту цивільних від терору рф
Сегодня 09:50    116
рашисти вгатили ракетою по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Сегодня 09:38    126
СБУ викрила ще одного ворожого поплічника, який передавав окупантам локації опорних пунктів ЗСУ на Донеччині
Сегодня 09:26    132
россия сознательно прокладывает маршруты ракет и дронов над атомными объектами Украины
Сегодня 09:15    110
Текущая ситуация в россии примерно следующая
Сегодня 08:54    146
Окупанти вдарили по машинах гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині
Сегодня 08:44    126
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 