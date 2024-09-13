кремлівським брехунам не дає спокою релігійне життя в Україні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У росії активно просувається тема про нібито «релігійний апокаліпсис» в Україні – як на рівні масштабних кампаній дезінформації, так і окремих фейків.

Наприклад, цього місяця розійшлися повідомлення, як у Луцьку будівлю церкви, відібрану в УПЦ, переробили на пральню. На ці пости звернули увагу фактчекери зі StopFake і «Ґвара медіа» та за допомогою пошуку за зображенням вони виявили джерело фото.

На ньому зображено не церкву УПЦ мп у Луцьку, а дзвіницю церкви Зіслання Святого Духа в місті Теребовля в Тернопільській області, яка вже понад 20 років належить УГКЦ.

А обладнати в її дзвіниці пральню є ініціативою самих парафіян церкви. На сторінці міськради у Facebook є навіть новина про її відкриття з фотографією. Але саме так і був створений черговий фейк про «утиски» православної віри в Україні.

А в серпні на Z-каналах з’явилися скриншоти оголошень, нібито розміщених на сервісі OLX. На них зображені православні ікони, що, як стверджується, були вивезені українськими військовими з курської області. Вони теж виявилися фейковими.

Джерело: https://t.me/spravdi/41506

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