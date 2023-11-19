Тиск на росію та підготовка до звільнення Криму ― розвідник Лютий розповів про кримські рейди ГУР МО України

Воїн спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» на псевдо Лютий поділився деталями рейдів в окупований Крим в інтерв’ю журналістам Японії. (https://www.at-s.com/sp/news/article/national/1356970.html?lbl=860)

29-річний Лютий безпосередньо брав участь у місіях на окупованому півострові, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року.

На невеликому катері Лютий з побратимами прикривав ударну групу десанту: перебуваючи на відстані 500-1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК “Stinger” воїни очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.

Воєнний розвідник розповів про бойові зіткнення з ворогом під час серпневої спецоперації, а також про свою участь у звільненні нафто- та газовидобувних платформ у Чорному морі.

За словами учасників бойових рейдів, серія несподіваних атак спецпризначенців ГУР МО України в Криму націлена на те, аби продовжувати психологічний тиск на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3105

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