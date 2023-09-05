Да, вас не подводят глаза - это не имеющий аналогов в мире ЗРПК "Панцирь-С1", стоящий на боевом дежурстве в районе Москвы.

Интересно, а когда ЗРПК "Панцирь-С1" продают иностранным клиентам, им в комплекте передают сборную башенку, на которую нужно ставить сам комплекс?

Возможно именно по этой причине в Ливии эти комплексы горели в режиме нон-стоп - не было башенки!

Хотя, известные факты дефективности ЗРПК "Панцирь-С1", о которых я подробно писал тут https://t.me/zloyodessit/19700 никакая башенка исправить не поможет.

В общем, Москва не может спать спокойно!

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Ещё одно очень интересное фото ПВО в районе Москвы.

Дело в том, что это ЗРПК Панцирь-СА на шасси ДТ-30ПМ, специально созданный для арктической зоны!

И это подтверждает кризис ПВО в рф.

Я неоднократно обращал внимание на то, что россия потеряла слишком большое количество современных комплексов ПВО малого и среднего радиуса действия в войне против Украины. Восстановить эти потери в ближайшие десятилетия она не сможет, но вынуждена истощать остатки.

И вот, арктическое ПВО в Москве. Начался очередной ледниковый период или... Или попросту нужной компоненты для прикрытия эшелона - нет.

Как по мне - отличная иллюстрация реального положения вещей с российской ПВО. Ну, а "пьедесталы", так это вообще отдельная тема для разговора.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20027

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