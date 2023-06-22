То, что российские оккупанты могут использовать "Крымский Титан" как элемент экологического шантажа, ведь подрыв данного предприятия это масштабная эко-катастрофа, сомнений нет. Но вот, относительно того когда РОВ могут на это пойти, есть несколько мыслей.

В настоящее время россияне основательно возводят линии обороны в северных районах полуострова, укрепляясь в трапеции Армянск-Медведовка-Джанкой-Красноперекопск. Всё это указывает на то, что командование РОВ смирилось с тем, что в перспективе им придётся бежать с материкового Юга Украины.

В свою очередь, основным оборонным плацдармом для них станет именно эта "крымская трапеция" на одной из вершин которой и находится "Крымский Титан". Возникает вопрос, будут ли РОВ подрывать предприятие тогда, когда там находится их основная часть группировки? Очевидно, что нет. Но и не "нет" совсем.

Риск подрыва "Крымского Титана" возможен тогда, когда РОВ будут бежать с самого Крыма и, чтобы затормозить, но никак не остановить СОУ, они могут пойти на этот масштабный террористический акт. Это позволит им немного выиграть время, затормозив продвижение украинской армии, но какой ценой...

С перепугу российское командование уже взрывало Каховскую ГЭС, дабы исключить гипотетическое форсирование Днепра. На аналогичное военное преступление с катастрофическими последствиями они могут пойти организуя бегство с Крыма.

Поэтому одной из задач, уже не столько СОУ, сколько международного сообщества должно быть осуществление такого давления на москву, чтобы она понимала, каждое экологическое преступление ей будет обходится очень дорого. В противном случае, последствия взрыва разгребать, как нам, так и Европе.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19443

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