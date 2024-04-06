Расследование по делу завершено и на основе рассекреченной информации был снят документальный фильм, презентация которого прошла вчера на канале "Ми Україна плюс".

Тогда, всего за один вечер было уничижено снарядов и пороховых зарядов, которые количественно могли бы полностью обеспечить две недели интенсивного артиллерийского огня.

Данный фильм, советую к просмотру всем, кто всё ещё испытывает сомнения, относительно фигурантов дела, кто стоит за взрывами или же является адептом политической конспирологии.

Данный фильм, это важный вклад в историю противостояния Украины и россии, страница в которой, посвящённая взрывам в Сватово, больше обросла манипуляциями и вбросами, нежели правдивой и заслуживающей внимания информацией.

Кто стоит за взрывами складов в Сватово в 2015-м? Смотрите по ссылке ниже.

Смотрим

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21430

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