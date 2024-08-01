Ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

Информацию подтверждаети ХАМАС, и КСИР.

(https://www.bbc.com/russian/articles/ce58l0gvk1ro)

Причём как ликвидирован: в Тегеране, в самом сердце врага, прямым авиационным ударом.

В Тегеран Хания прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Накануне Хания специально отказался от ночёвки в гостинице для иностранных гостей и выбрал тайную резиденцию на севере Тегерана с усиленной охраной. Не помогло.

Израиль официально никак не прокомментировал ликвидацию Хании. Но нет никаких сомнений, что это блестящая операция АОИ.

Пала одна из трёх голов монстра. Пока ещё скрывается Яхья Синвар - главарь ХАМАС в секторе Газа и главный организатор террористической атаки 7 октября 2023.

13 июля была попытка ликвидации Мухаммада Дейфа - командира бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", непосредственно напавшей на израильские кибуцы. И хотя есть признаки, что Дейф погиб в результате удара, официально его смерть не подтверждена.

Но Хания, в отличие от Синвара и Дейфа, был публичным политиком, и для ХАМАС это наиболее весомая потеря.

Вдобавок к этому в Бейруте вчера был нанесён удар по зданию, где находился Фуад Шукр - военный советник и правая рука лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, фактически человек №2 в этой организации.

Шукр несёт прямую ответственность за субботний удар по футбольной площадке в поселении Маджаль-Шамс, в результате которого погибло 12 детей возрастом 10-16 лет. Подтверждено, что Шукр находился в здании в момент удара, но пока нет официальной информации о его смерти.

Примечательно, что США охотились за Шукром более 10 лет, он был объявлен террористом в 2013 году и за информацию о нём давали $5 млн. В 1983-м Шукр сыграл "ключевую роль" в бомбардировках казарм американских морпехов в Бейруте, в результате которого погиб 241 человек - военные и обслуживающий персонал.

Израиль укрепляет свои позиции, что здесь ещё сказать. Две операции такого масштаба за сутки - это большая демонстрация всему миру, что don't mess with Israel, а террористы, ответственные за резню 1200 человек и массовые изнасилования, понесут справедливое наказание.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15613

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