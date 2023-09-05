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Ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС завершили: спалахів холери не зафіксовано

Ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС завершили: спалахів холери не зафіксовано

Більше трьох тисяч людей із гострою кишковою інфекцією пройшли обстеження на холеру – захворювання не виявлено в жодному з випадків, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Кузін.

- До зони надзвичайної ситуації [НС] потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч населення. Для потреб людей і недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони НС було доставлено 148 тисяч тонн питної й технічної води.

Кузін додав, що центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води для населення, підприємств водопостачання і об’єктів критичної інфраструктури.

- Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації наразі завершив роботу, далі контролювати ситуацію будуть екстрені служби за своїми напрямами.

Джерело: https://t.me/spravdi/33163

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