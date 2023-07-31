Magura V5 и вправду очень интересный многофункциональный морской дрон, или, безэкипажный катер (БЭК)

По ТТХ из открытых источников:

Скорость до 42 узлов;

БЧ - 320;

Дальность – более 800 км.

Что вот это вот всё позволяет сделать или, какой функционал "Магуры"?

Мобильный и быстрый БЭК позволяющий всего за несколько часов достигнуть временно оккупированного Крыма. Прогулки на катере в Севастополь и обратно... Хотя, обратно вряд ли, ведь прогулка в один конец, благодаря боевой части на 320 кг. Кстати, ранее БЧ у БЭКов в среднем была до 200 кг.

Увеличение БЧ позволяет говорить о возможности оказывать более серьёзное внешнее воздействие на военные корабли черноморской флотилии рф. В частности, при удачном таране это повреждение с отправкой в ремонт фрегата проекта 11356 или даже гарантированное потопление МРК пр.21631.

В любом случае важно то, какой принцип срабатывания БЧ, исключительно контактный или же дистанционный подрыв так же присутствует.

Ну, а дальность 800 км... Такая дальность позволяет загнать черноморскую флотилию не только в Севастополь или Новороссийск. Выгнать из Чёрного моря.

А потому, презентация весьма полезная. В первую очередь для российских оккупантов. Ведь им уже пора готовится к выводу своих посудин из Чёрного моря, воды которого для них давно не дружелюбные, а с некоторых пор станут и вовсе экстремально опасными.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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