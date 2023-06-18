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Мариуполь. Трупный запах не перебить запахом дешевого одеколона "Красная Москва"

Мариуполь. Трупный запах не перебить запахом дешевого одеколона Красная Москва

Я думаю, что было примерно так: в редакцию журнала "Москвич" пришло задание — сделать репортаж из "российского" Мариуполя. С живинкой и местным колоритом. Что жизнь, дескать, налаживается, что в этот торжественный день улицы города стали как-будто шире, что есть еще отдельные недостатки, но Родина слышит, Родина знает и все будет хорошо.

И вот в город, в котором в каждом дворе на детских площадках хоронили убитых, где по улицам страшно было ходить — кричали еще живые люди из-под завалов, но никто не мог им помочь, где люди радовались снегу — его можно было растопить и добыть воду, где два пенсионера повесились, чтобы их дети, отказывающиеся уезжать без них, смогли вырваться из этого ада… и вот в этот город приезжает московский корреспондент Оля с мальтийской болонкой Шуриком для живинки. И вместо того, чтобы выть на братских могилах над тем ужасом, который Россия принесла в Мариуполь, льется задорная пионерская песня в сиропе:

…первое, что бросается в глаза — бело-розовые свечи каштанов, снопы сирени, кусты пионов, россыпи тюльпанов и маков. Все нагло цветет и дышит, запах кружит голову, цветы алеют и бесстыдно красуются. Зелень застилает взгляд, разруха ей пофиг…

…я вижу группу бегущих по кромке моря загорелых красавцев. «Это питерский ОМОН, — объясняет Марина, красивая женщина лет сорока, в прошлом она работала менеджером по продажам. — Мы тут шутим, что в Питере даже ОМОН интеллигентный. Мариуполь — побратим Санкт-Петербурга…

…в Азовском море опять появился осетр…

… Улица со зловещими руинами переходит в проспект с покореженными остатками домов. Обуглившиеся скелеты фасадов, на углу — сожженная машина, неподалеку — грязный танк, на перекрестке кланяются друг другу фонарный столб и дырявый троллейбус. «Странно, что их не убрали», — мелькает мысль, но вскоре выясняется, что я заехала на съемочную площадку. Кинематографисты снимают фильм под названием «2022» о начале СВО, декорации — реальные, а искореженный транспорт привезли со свалки. «Жаль, конечно, что снимает не Кустурица, он бы нашел правильную интонацию», — объясняю я болонке Шурику…

…Супермаркет «Мега» — главное тусовочное место города, в дверях стоит огромный черный динамик, из которого несется бодрая попса на всю округу, создавая хорошее настроение…

…Черный обрубок драматического театра сейчас по всему периметру задекорирован белой тканью с изображениями портретов Гоголя, Шевченко и Пушкина и цитатами из русской классики…

…толпятся группы инженеров, приехавших со всей страны, с папками под мышкой и горящими глазами — у них интересные задачи и хорошие бюджеты…

…На пирсе беззаботно гуляют молодые парочки, чеченские парни в военной форме с нашивками «Ахмат» и с бородой по пояс…

…работает секция яхтенного спорта. Судя по активному движению парусных лодок, желающих обучиться управлять романтичными судами немало.…

…Вообще зрелищ в городе хоть отбавляй — постоянно проходят концерты с чтением стихов и распеванием песен для поддержки местных жителей, гастроли актеров и спектаклей, презентации книг и выставок, концерты стендаперов, даже приезжают настоящие звезды — Евгений Миронов и Владимир Машков…

…ведь уже тепло и можно купаться в море. Все мины выловили, об этом поведал водолаз…

…Несмотря на героическую работу волонтеров, заботящихся о животных, по улицам все равно бродят домашние зверюшки…

…улыбчивая энтузиастка в бежевом берете: «Все наладится, зарастет-затянется, мы тут очень надеемся на новую жизнь». Я осмеливаюсь ее спросить о цене. Она закрывает глаза и думает минут десять, пока собаки весело катаются по весенней траве черно-белым клубком: «Дороговато вышло. Да. Дорого. Очень дорого получилось»…

…Нет, дом не мой, хозяйка живет в Румынии, бесплатно, разумеется, живу, слежу за садом…

p.s.

Два слова для автора репортажа Ольги Дарфи. Знаете, Оля, чем вы занимаетесь? Вы пытаетесь перебить тяжелый трупный запах запахом дешевого одеколона "Красная Москва. Вы, Оля, занимаетесь очень гнусным делом.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

Новости портала «Весь Харьков»

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