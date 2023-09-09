Маск оправдывается...

Маск заявил, что не ограничивал украинским военным доступ к Starlink в районе Крыма, так как сервис там и не работал:

«Поступила экстренная просьба от властей [Украины] активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта».

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59510

Новости портала «Весь Харьков»