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Масові заворушення в Британії: затримали понад 90 людей

Масові заворушення в Британії: затримали понад 90 людей

У Великобританії демонстрації проти мігрантів, організовані вкрай правими силами, переросли в заворушення у містах по всій країні. Правоохоронці затримали понад 90 людей, повідомляє ВВС.

Масштабні заворушення сталися в Манчестері, Ліверпулі, Белфасті, Брістолі, Галлі, Сток-он-Тренті, Блекпулі. Їхні учасники громили магазини та нападали на поліцейських. На менших акціях обійшлося без насильства.

Заворушення, що спалахнули, називають наймасовішими в країні за останні понад 10 років. Вони відбуваються через ножовий напад на дитячу танцювальну студію в курортному містечку Саутпорт. Унаслідок атаки загинули троє дівчаток, восьмеро дітей дістали поранення.

У злочині підозрюють 17-річного підлітка, який, за даними протестувальників, є мігрантом і радикальним ісламістом.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25650

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