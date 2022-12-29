Масована ракетна атака на Україну триває, – Повітряні сили

Ворог атакує з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/23508

Терехов: Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется.

Передають, що метро не працює

Укрзалізниця повідомила (https://t.me/UkrzalInfo/3826) про затримку поїздів внаслідок точкового знеструмлення:

№7/8 Одеса-Головна — Харків

№1/2 Харків — Івано-Франківськ

№65/66 Умань — Харків

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