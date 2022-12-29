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Масована ракетна атака на Україну триває, – Повітряні сили
Ворог атакує з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/23508
Терехов: Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется.
Передають, що метро не працює
Укрзалізниця повідомила (https://t.me/UkrzalInfo/3826) про затримку поїздів внаслідок точкового знеструмлення:
№7/8 Одеса-Головна — Харків
№1/2 Харків — Івано-Франківськ
№65/66 Умань — Харків