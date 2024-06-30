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Масштаби та розмах таємних операцій росії за кордоном досягли небаченого рівня

Масштаби та розмах таємних операцій росії за кордоном досягли небаченого рівня

Масштаби та розмах таємних операцій росії за кордоном досягли рівня, небаченого з часів розпалу «холодної війни», що може свідчити про підготовку до «гарячої», цього разу із Заходом - The Times

Майже щотижня розкривають деталі нових таємних операцій кремля на Заході;

Є зростання спроб вербування до лав російських спецслужб за кодоном, особливо в середовищі студентів у тих державах, які симпатизують росії. Наприклад, Сербії;

З моменту початку війни в Україні воєнна розвідка росії, відома, як ГРУ, значно розширила підрозділ спеціальних операцій в західних країнах, відомий, як військова частина 29155. Чисельність підрозділу зросла з 500 осіб у 2022 році до 2000 на даний час.

росія шукає слабі місця і готується до війни з Заходом, робить висновки The Times.

Натомість, західні політики не роблять висновків, бо думають, що путін задовільниться лише Україною і не піде далі.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56089

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Темы: війна, росія

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