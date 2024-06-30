Масштаби та розмах таємних операцій росії за кордоном досягли небаченого рівня

Масштаби та розмах таємних операцій росії за кордоном досягли рівня, небаченого з часів розпалу «холодної війни», що може свідчити про підготовку до «гарячої», цього разу із Заходом - The Times

Майже щотижня розкривають деталі нових таємних операцій кремля на Заході;

Є зростання спроб вербування до лав російських спецслужб за кодоном, особливо в середовищі студентів у тих державах, які симпатизують росії. Наприклад, Сербії;

З моменту початку війни в Україні воєнна розвідка росії, відома, як ГРУ, значно розширила підрозділ спеціальних операцій в західних країнах, відомий, як військова частина 29155. Чисельність підрозділу зросла з 500 осіб у 2022 році до 2000 на даний час.

росія шукає слабі місця і готується до війни з Заходом, робить висновки The Times.

Натомість, західні політики не роблять висновків, бо думають, що путін задовільниться лише Україною і не піде далі.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56089

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