Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 127

Мережею поширюються новини про те, що Резніков закликав не очікувати багато від контрнаступу ЗСУ. Це – ворожа маніпуляція

Мережею поширюються новини про те, що Резніков закликав не очікувати багато від контрнаступу ЗСУ. Це – ворожа маніпуляція

Брехня: міністр оборони України заявив, що надто багато очікувати від українського контрнаступу не варто, бо росіяни могли підготуватися до нього. Про це Резніков начебто говорив у інтервʼю виданню «Настоящее время».

Правда: пропагандисти перекрутили слова міністра оборони, вирвавши їх з контексту. Насправді про контрнаступ Резніков говорив так:

- Це війна. І не можна сидіти біля телевізора і думати: «О, зараз наші переможуть! Ану ж бо, давай, чого це ви не перемагаєте? Улюлю!» Так не працює. Я думаю, що причина переоцінки та завищених очікувань пов’язані з подіями минулої осені.

Харківська операція пройшла дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти та для багатьох українців. Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там густина мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів.

Тобто Резніков лише стверджував, що контрнаступ не буде швидким, як це було на Харківщині, але не піддавав сумніву майбутні успіхи ЗСУ.

Джерело: https://t.me/spravdi/30607

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

21 червня 1971 року під час археологічного дослідження знайшли скіфське золото
Сегодня 09:54    136
Зустріч в Копенгагені США, Індії, Бразилії та ПАР
Сегодня 09:42    132
Лукашенко підтримав депортацію українських дітей. Що далі?
Сегодня 09:07    140
Цаплієнко: грузини, нажаль, воюють не тільки за нас
Сегодня 08:56    171
Харківщина. 22 червня
Сегодня 08:53    98
Болгарія підготує новий пакет військової допомоги для України
Сегодня 08:45    119
Афганістан і космічні справи: лукашенко своїми заявами добиває «авторитет» ОДКБ
Сегодня 08:33    126
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:24    126
«Мертва» Попасна: як пропаганда знімає ниці сюжети і всюди пхає паспорт рф
Сегодня 08:22    118
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 червня 2023 року
Сегодня 08:20    124
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 