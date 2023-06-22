Мережею поширюються новини про те, що Резніков закликав не очікувати багато від контрнаступу ЗСУ. Це – ворожа маніпуляція

Брехня: міністр оборони України заявив, що надто багато очікувати від українського контрнаступу не варто, бо росіяни могли підготуватися до нього. Про це Резніков начебто говорив у інтервʼю виданню «Настоящее время».

Правда: пропагандисти перекрутили слова міністра оборони, вирвавши їх з контексту. Насправді про контрнаступ Резніков говорив так:

- Це війна. І не можна сидіти біля телевізора і думати: «О, зараз наші переможуть! Ану ж бо, давай, чого це ви не перемагаєте? Улюлю!» Так не працює. Я думаю, що причина переоцінки та завищених очікувань пов’язані з подіями минулої осені.

Харківська операція пройшла дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти та для багатьох українців. Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там густина мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів.

Тобто Резніков лише стверджував, що контрнаступ не буде швидким, як це було на Харківщині, але не піддавав сумніву майбутні успіхи ЗСУ.

Джерело: https://t.me/spravdi/30607

Новости портала «Весь Харьков»