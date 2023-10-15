Мережею шириться інформація, що нібито з Харкова «безповоротно» вивозяться цінні експонати. Це – маніпуляція

Брехня: з Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова під виглядом оцифрування раритетів цінні артефакти доставили на Західну Україну, де вони і «розчинилися». Новину про це тиражують пропагандистські ЗМІ кремля.

Правда: насправді, згаданий пропагандистами музей з літа 2023 року є учасником (https://kharkivoda.gov.ua/news/123343?sv) міжнародного проєкту Memory Savers, і у рамках цього проєкту ніде не сказано про вивезення експонатів за кордон, пишуть фактчекери проєкту StopFake.

- Музею було передано необхідну техніку для оцифрування, проводиться навчання студентів і співробітників музею на цій техніці. Вони спільно проводять наукові дослідження музейних колекцій та вносять інформацію до європейської бази даних.

Також вагому підтримку зі збереження історичних та культурних цінностей, в тому числі за допомогою оцифрування музейних експонатів, надають (https://www.unesco.org/en/articles/supporting-digitization-museum-collections-and-documentary-heritage-ukraine) як ЮНЕСКО, так і низка інших міжнародних організацій.

Цей фейк росія поширює свідомо, адже сама рф відповідальна за зникнення та знищення цінних і раритетних музейних експонатів в Україні, оскільки саме вона завдає ракетних ударів по музеях та пам’ятках культури, вивозить історичні та культурні цінності з ТОТ України.

Джерело: https://t.me/spravdi/34015

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