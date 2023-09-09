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Мережею шириться відео, де одесити на мітингу нібито вимагали «Україну без Зеленського». Це – неправда

Мережею шириться відео, де одесити на мітингу нібито вимагали «Україну без Зеленського». Це – неправда

Брехня: на акції протесту в Одесі люди вимагали, щоби президент Зеленський склав свої повноваження. Відеоролик викладено і поширюється у російському сегменті Facebook і ТікТок.

Правда: насправді, люди на відео вимагали не відставки президента Зеленського, а протестували проти виділення коштів (https://suspilne.media/564165-v-odesi-na-den-mista-vidbuvcya-miting-proti-tenderiv-na-rekonstrukcii-budivel-sudu-ta-teatru/) з бюджету на ремонт Київського районного суду і Театру юного глядача, пишуть розслідувачі проєкту MythDetector.

- 2 вересня вони вийшли з плакатами «Спочатку ЗСУ, потім все інше», «Мої податки для ЗСУ», «ЗСУ в першу чергу». На акцію в Одесі люди збиралися кілька днів поспіль, починаючи з 28 серпня.

Таким чином пропаганда рф намагається нав'язати думку про повну відсутність підтримки Зеленського з боку українців, що вони нібито незадоволені президентом країни та рішеннями, які він ухвалює.

Джерело: https://t.me/spravdi/33269

Новости портала «Весь Харьков»

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