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«Мертва» Попасна: як пропаганда знімає ниці сюжети і всюди пхає паспорт рф

«Мертва» Попасна: як пропаганда знімає ниці сюжети і всюди пхає паспорт рф

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

І це цілком зрозуміло. Адже усе настільки наочно, що «первый канал», наприклад, ледь знайшов живих людей у тимчасово окупованих залишках українського міста Попасна. І навіть ті не зустрічають «визволителів» з квітами. Хіба що показують.

Насправді, окупанти у своїй документації перестали вказувати існування міста Попасна ще в березні цього року.

Самі пропагандисти рф називають Попасну мертвим містом. Одна з них, мар’яна наумова, яка й приїхала туди, зізналася, що «шокована від побаченого».

І при цьому вона переконує, що «люди раді звільненню та приходу росіян». На її думку, «жорстока реальність змусила людей цінувати головне у житті. Можна жити без води і світла, а ось без російського паспорта – ніяк…». наумова запевнила, що головна проблема людей на таких «звільнених» територіях – це винятково тяганина з оформленням паспорта рф.

Серед інших, фактично зруйнованих росіянами населених пунктів української Луганщини: Білогорівка, Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ. Звідти пропагандисти навіть репортажі про паспорти й петунії не роблять.

Джерело: https://t.me/spravdi/30605

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