Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11

Американская корпорация Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11 на территории России. Также под запрет попало и приложение Media Creation Tool.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNews.

При попытке загрузить приложение — страница выдает ошибку «404 — File or Directory not found». Однако официальных заявлений со стороны компании пока не поступало.

Отметим, Microsoft еще в начале марта 2022 года поддержала санкции против России на фоне войны на территории Украины и заявила о прекращении продаж своих товаров и оказания услуг.

«Сегодня мы объявляем, что останавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — заявил президент компании Брэд Смит.

Источник: inshe.tv

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