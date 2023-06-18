Мирний план по-африканськи: «троянський кінь», чи спроба співчуття Україні?

Труха ексклюзивно дізнавалася, з яким порядком денним в Україні перебували одразу чотири президента, прем’єр-міністр та представники двох африканських республік, а також про що сьогодні говоритимуть з путіним у москві?!

▪️Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (2016-2019 рр.), Георгій Тука

Головна мета, яку переслідували ці люди, з моєї точки зору, це прощупати можливості для якомога швидшого зняття санкцій з росії і пошук різних шляхів поновлення торговельних стосунків. Це стосується як «зернової угоди» так і в поновлені працездатності аміакопроводу територією України, бо вони є великими споживачами російських мінеральних добрив.

▪️Народний депутат України, фракція «Слуга народу», Дмитро Наталуха

Зараз не дивно, що багато країн світу намагаються запропонувати свій варіант досягнення миру в Україні. Зрештою, це збільшує їх суб’єктність на світовій арені. В цьому немає нічого поганого, якщо це пропозиція, а не спроба тиску чи щось подібне. Ми пам’ятаємо, що одна з перших ініціатив виходила від прем’єра Італії Маріо Драгі. Були плани Індонезії, Китаю. Про останній влучно висловився президент Зеленський: «Те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано».

▪️Народний депутат України, фракція «Європейська Солідарність», Олексій Гончаренко

Африка має складну історію і те, що ці люди приїжджають і говорять про це, це нормально. До речі, нам є що пояснити африканцям: багато війн в Африці було через колоніалізм, а яку війну веде зараз росія: класичну колоніальну війну. Якраз з точки зору історії африканці мають нас розуміти. Єдина база для справжнього миру, а не для перемир’я – міжнародне право.

▪️Народна депутатка України, фракція «Батьківщина», Альона Шкрум

Чи зможуть вони публічно виступити у москві проти путіна – зараз ні. Втім, ми сподіваємося, що деякі з цих представників зможуть там щось сказати, чи, принаймні, поставити якісь запитання. Менше з тим, я відчуваю, що світ починає потрохи змінюватися. Якщо ж нічого не робити – нічого не зміниться. Щодо мирного плану у нас тут єдина позиція: тільки мирний план на умовах України.

▪️Народний депутат України, фракція «Слуга народу», Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики, Олександр Мережко

Наразі, цей «мирний план» не є достатньо чітким і конкретним. Він у чомусь нагадує китайський «мирний план» з його пустими гаслами. Я не думаю, що африканські лідери взагалі скажуть кремлівському диктатору щось неприємне. Скоріше, вони намагатимуться витиснути для себе максимум політичних і економічних дивідентів із цієї ситуації.

Джерело: https://t.me/radarbay/12306

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