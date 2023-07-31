Мільйони у повітря: cтало відомо, скільки росія витратила на обстріли Одеси у липні

Видання Forbes підрахувало, що агресор витратив за місяць щонайменше 237 мільйонів доларів. У підрахунки включили як обстріли Одеси, так і області.

Найдорожча атака була 19 липня, коли було пошкоджено, серед іншого, ЖК «Акварель2» та Слобідський цвинтар - 131 мільйон доларів.

А ось обстріл 23 липня, під час якого був приліт до Спасо-Преображенського собору та купи будинків у центрі міста, обійшовся окупантам у 45 мільйонів доларів.

Джерело: https://t.me/spravdi/32014

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