Міністерство культури заборонило перефарбовувати в блакитний Свято-Покровський храм (ВІДЕО)

Про це просили харківські активісти, адже, за їхніми словами, автентичний колір пам’ятки національного значення, – білий.

Вікторія Бондаренко, кореспондентка

Ще місяць тому стіни найстарішої будівлі міста були білими, а тепер – блакитні. Це викликало обурення серед низки харківських активістів та архітекторів. На їхню думку, собор має бути таким, яким його зафіксували в давніх історичних джерелах.

З 17 сторіччя Свято-Покровський собор фіксували саме білим. До сьогодні жодного разу колір не змінювали. Активісти вважають, що перефарбуванням – знищили архітектурну пам’ятку.

Олена Рофе-Бекетова, громадська діячка

Ця будівля, пам’ятка архітектурної спадщини національного значення побудована в стилі українського козачого бароко. Вона має бути білою. Ці кольори, які зараз використані на цій забудівлі, тобто яскраво-блакитний та білий, – це притаманно московським церквам.

Не на камеру працівники єпархії кажуть: роботи провели через те, що почала обсипатися штукатурка. На питання щодо зміни кольору собору відповіді ми так і не отримали: прес-служба у відпустці. Натомість відвідувачі храму кажуть: трагедії у зміні кольору та стилю релігійної споруди не бачать.

Аліна, харків’янка

Ну памятник архитектуры сохранился в целом? Сохранился. Я думаю, что цвет не имеет значения.

Вікторія харків’янка

Я сюди ходжу дуже довгий час. І мені подобається, яким зараз став храм. Сюди приємно зайти. Відчуваєш якусь енергетику. Я вважаю, що це стане візитівкою Харкова. Він як небо. Тобто, Бог у нас на небі, відповідно такого кольору і храм.

Низка громадських діячів одразу ж звернулася до департаменту містобудування та архітектури облдержадміністраціїї. Там відповіли: дозволу на проведення робіт не давали. Саме тому активісти написали до Міністерства культури. І отримали таку відповідь:

з офіційного листа заступниці міністра культури України Світлани Фоменко

Погоджень відповідної науково-проектної документації та дозволів на проведення будь-яких робіт на вказаній пам’ятці міністерством не надавалося. Міністерство культури звернулося до настоятеля Свято-Покровського монастиря з вимогою припинити проведення будь-яких робіт та надати пояснення.

Наразі ніякі роботи на території не проводяться – будівлю вже повністю перефарбували. У листі заступниця міністра культури не зазначила, що стінам храму треба повернути білий колір.

Олена Рофе-Бекетова, громадська діячка

Судячи з того, що в листі написано, про це мова не йде. Але, звісно, ми вважаємо, що це має бути повернено до первісного вигляду.

Активісти мають намір і в подальшому наполягати на перефарбуванні, бо вважають, що було порушено закон.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Бондаренко

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