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Мордор вирішив підіграти Україні: висуває нетверезі умови для переговорів

Мордор вирішив підіграти Україні: висуває нетверезі умови для переговорів

▶️ Оральний соратник фюрера Пєсков: «Жоден мирний план по Україні не може існувати, якщо не враховує входження до складу Росії чотирьох нових регіонів». Ця заява адресована Заходу і фактично ставить хрест на намаганнях окремих політиків закінчити війну якимось компромісом з Росією.

● Ще у листопаді кремлю кортіло переламати Захід своєю «дипломатичною» риторикою. Тоді глашатаї фюрера наввипередки запевняли, що готові на переговори з Україною «без попередніх умов», потім - «на тих умовах, які склалися на цей час», просили «доброї волі України».

● Тепер настрій змінився: мордор влаштував істерику зводиться до вимог повернути їм Херсон, Запоріжжя, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, інакше - затягування війни чи навіть новий наступ на Київ. Фантазери ще ті, звичайно…

▶️ Саме від подібних фантазій і застерігають так звані «голуби миру на Заході: і саме на їх страхах грає кремль.

Істерика московитів, сподіваємося, дещо протверезить частину наших західних партерів, які досі сподіваюся не лише розглянути у повелителя мордору "чєловєчєскоє ліцо", а й поговорити з ним.

Все іде за планом!

Джерело: https://t.me/orestokratiia/571

Новости портала «Весь Харьков»

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