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На Харківщині можуть переглянути алгоритми дій під час сигналів повітряної тривоги

На Харківщині можуть переглянути алгоритми дій під час сигналів повітряної тривоги

● «Триває досудове розслідування, там будуть проаналізовані всі дані щодо сигналу повітряної тривоги, коли він був, скільки діяв та алгоритм дій працівників цього гіпермаркету, інших торговельних мереж. Після того будемо робити певні висновки й, можливо, буде змінений алгоритм дій при сигналах повітряної тривоги», — сказав Синєгубов

● Як повідомляли в адміністрації гіпермаркету, після оголошення повітряної тривоги персонал «зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників»: «Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку».

● Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 08:58, удар стався близько 16:02. Також на відео, опублікованому начальником слідчого управління поліції області Сергієм Болвіновим, помітно, що співробітники та відвідувачі у момент ударів перебували у залі та не прямували до укриття.

● Повітряна тривога у Харкові та області 25 травня тривала 20 годин 26 хвилин та стала найдовшою за час повномасштабного вторгнення для регіону

Джерело: https://t.me/c/1188109926/58805

Новости портала «Весь Харьков»

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