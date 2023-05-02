На Харківщині починають детонувати міни "Пелюстка"

«Зокрема, протипіхотна фугасна міна "Пелюстка" може детонувати від потрапляння на неї прямих сонячних променів або від нагрівання.

Наприклад, детонація може статися, якщо така міна знаходиться на якомусь металевому предметі й на нього потрапляють промені», - повідомив речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

Джерело: https://t.me/h_saltivka/76714

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