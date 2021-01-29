На Клочковской – пожар: загорелся швейный цех

В Харькове на ул. Клочковской,368 сегодня, 29 января, загорелся швейный цех.

Об этом первыми сообщили очевидцы в соцсетях.

Там же были опубликованы фото с места происшествия.

По информации пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 16.33.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар произошел на последнем этаже четырехэтажного здания - там горели вещи на площади около 20 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали восемь человек.

В 16:57 огонь локализовали, сейчас идет ликвидация пожара.

По предварительной информации ГСЧС, в результате пожара пострадавших нет.

Агентство Телевидения Новости