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На Клочковской – пожар: загорелся швейный цех
В Харькове на ул. Клочковской,368 сегодня, 29 января, загорелся швейный цех.
Об этом первыми сообщили очевидцы в соцсетях.
Там же были опубликованы фото с места происшествия.
По информации пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 16.33.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар произошел на последнем этаже четырехэтажного здания - там горели вещи на площади около 20 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали восемь человек.
В 16:57 огонь локализовали, сейчас идет ликвидация пожара.
По предварительной информации ГСЧС, в результате пожара пострадавших нет.
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