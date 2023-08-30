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На Полтавщині суд виправдав ухилянта і визнав "авторськими творами" закони про мобілізацію і воєнний стан (ШТА?)

На Полтавщині суд виправдав ухилянта і визнав авторськими творами закони про мобілізацію і воєнний стан (ШТА?)

"Можна зробити висновок, що так звані "закони України" та укази президента, в тому числі закони "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про введення воєнного стану в Україні", укази президента "Про введення воєнного стану в Україні", "Про використання ЗСУ та інших військових формувань", які легітимізуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов’язковими для виконання народом", — йдеться в ухвалі Зіньківського районного суду.

На думку суддів, нормативні акти "є офертами від суб’єкта, що надає послуги з державного управління, мають статус таких, що застосовуються, а не є легальним діючим законодавством".

Джерело: https://t.me/znua_live/109742

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