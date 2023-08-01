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На россии отмечали день сгоревших военкоматов
▪️В подмосковье два 80-летних деда подожгли военкомат.
▪️В Калуге 77-летняя пенсионерка бросила коктейль Молотова в окно военкомата, а при задержании угрожала гранатой.
▪️В Питере мужик кинул две бутылки горячей смеси в двери военкомата, а потом сел в авто и стал таранить ворота во двор.
▪️В Омске телефонные мошенники заставили женщину поджечь военкомат, чтобы на неё не взяли кредит.
Такие челенджи мы любим
P.S.
Как сказала Матвиенко, «русские в трудную годину бегут в военкоматы»
Джерело: https://t.me/truexanewsua/77693
Темы: війна, могілізація, протест, росія