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На Салтовке пропала девочка-подросток: на поиски вышли волонтеры

На Салтовке пропала девочка-подросток: на поиски вышли волонтеры

Волонтеры разыскивают 14-летнюю харьковчанку Раду Дегтярь. Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", девочка днем 4 февраля ушла из дома в 524-м микрорайоне на Салтовке (перекресток улиц Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев) и не вернулась.

Рада была одета в длинную куртку черного цвета с фиолетовыми вставками и белую шапку, обута в черные сапоги.

Особые приметы – шрамы на левом предплечье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Справка SQ. По данным ювенальной превенции, в Харьковской области за месяц пропадает 45-60 детей. Чаще всего из дома уходят дети в возрасте от 14 до 18 лет: это возраст, когда у подростков возникает больше всего конфликтов с родителями.

При этом, согласно данным за 2020 год, 97% общего количества без вести пропавших детей были найдены в течение суток. В большинстве случаев они находятся недалеко от дома.

Если ребенок в течение года два и больше раз уходил из дома, то его ставят на профилактический учет ювенальной превенции.

Инспекторы ювенальной превенции рекомендуют обращаться в полицию сразу после того, как стало понятно, что ребенок не пришел домой вовремя или не вышел на связь в заранее оговоренное время.

В случае если ребенок в назначенное время не выходит на связь или не вернулся домой, волонтеры рекомендуют родителям:

● сразу звонить в полицию;

● обращаться за помощью к волонтерам, которые ищут людей и детей;

● обзванивать людей, к которым ребенок мог пойти;

● распространять данные о ребенке по всем возможным социальным сетям;

● присоединяться к поискам, но при этом один человек всегда должен оставаться дома;

● не прекращать поиски ребенка ни на час.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

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