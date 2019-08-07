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На скандальном 50 округе в Покровске нашли заполненные бюллетени в подъезде многоэтажки

На скандальном 50 округе в Покровске нашли заполненные бюллетени в подъезде многоэтажки

Полицейские Покровска расследуют факт обнаружения заполненных бюллетеней в подъезде многоэтажки

Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.

Вчера, 5 августа, в одном из домов были найдены 4 бюллетеня с внеочередных выборов народных депутатов Украины. Все они изьяты. По факту возбуждено уголовное производство.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяли бюллетени. Все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация избирательных документов).

Напомним, 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.

Борьба в округе шла между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем, Добропольским мэром Андреем Аксеновым. По итогам подсчета голосов Требушкин получил мандат.

с 22 июля в Покровске проходила протестная акция за подсчет голосов, люди установили палатки, сносили шины.

Для стабилизации ситуации в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.

24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.

4 августа в городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков , указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями с выборов народных депутатов Украины для голосования в ОИК № 50.

5 августа Центральная избирательная комиссия осуществила повторный пересчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

6 августа ЦИК объявила победителя после пересчета голосов в округе №50 в Покровске

На скандальном 50 округе в Покровске нашли заполненные бюллетени в подъезде многоэтажки

Источник: espreso.tv

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