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На захваченных территориях Украины оккупационные власти принуждают людей получать паспорта РФ

На захваченных территориях Украины оккупационные власти принуждают людей получать паспорта РФ

Тем украинцам, кто этого не сделал, угрожают депортацией или запугивают их, сообщили в генштабе ВСУ. По данным генштаба, особенно сильны такие процессы в Херсонской области.

Россияне начали применять террор, чтобы принуждением паспортизировать людей на захваченных территориях, ведь ранее примененные способы, такие как обещания изменений к лучшему, подкуп гуманитарной помощью у них не сработали, считает первый зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство", заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Подробнее - в нашем обзоре (https://p.dw.com/p/4QtW4?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe).

В условиях войны мы не можем оперативно по независимым источникам проверить информацию, распространяемую воюющими сторонами.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/27106

Новости портала «Весь Харьков»

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