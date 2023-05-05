На захваченных территориях Украины оккупационные власти принуждают людей получать паспорта РФ

Тем украинцам, кто этого не сделал, угрожают депортацией или запугивают их, сообщили в генштабе ВСУ. По данным генштаба, особенно сильны такие процессы в Херсонской области.

Россияне начали применять террор, чтобы принуждением паспортизировать людей на захваченных территориях, ведь ранее примененные способы, такие как обещания изменений к лучшему, подкуп гуманитарной помощью у них не сработали, считает первый зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство", заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Подробнее - в нашем обзоре (https://p.dw.com/p/4QtW4?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe).

В условиях войны мы не можем оперативно по независимым источникам проверить информацию, распространяемую воюющими сторонами.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/27106

Новости портала «Весь Харьков»