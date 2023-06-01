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Сегодня 08:18
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НАБУ і САП підозрюють депутатку Київради у недекларуванні статків на понад 63 млн грн

Депутатці Київської міськради повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік.

За даними НАБУ і САП, депутатка не задекларувала доходи від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році на суму 55,6 млн грн.

Вона також «забула» вказати дані про отримані доходи від продажу мотоцикла Harley-Davidson, авто Land Rover і нараховані страхові виплати на ремонт автівки.

За даними ЗМІ, цією депутаткою є представниця Європейської Солідарності Ганна Коваленко.

Сподіваємось, що розслідування проведуть оперативно і справу встигнуть вчасно передати до суду, щоб був час розглянути все до закінчення строків давності.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2329

Новости портала «Весь Харьков»

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