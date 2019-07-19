Нацрада позапланово перевірить телеканал Мураєва – причини

28-29 червня телеканал транслював рекламу "Опозиція. Вмикай телеканал "Україна". Тигран Мартиросян", що мала безперервну тривалість 3 год. 28 хв.

У четвер, 18 липня, у зв'язку із рішенням регулятора Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага"), на базі якого мовить телеканал "Наш". Про таке повідомив "Укрінформ".

У повідомленні зазначили, що Нацрада під час моніторингу мовлення телеканалу зафіксувала порушення законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про рекламу".

Так, 28-29 червня телеканал транслював рекламу "Опозиція. Вмикай телеканал "Україна". Тигран Мартиросян", що мала безперервну тривалість 3 год. 28 хв. Відповідно до норм чинного законодавства, блок реклами має відокремлюватися на початку і наприкінці, чого не зробив мовник.

Крім того, частка реклами протягом години фактичного мовлення телеканалу "Максі-ТВ" перевищила 15%, стверджують у Нацраді. Зокрема, з 22:00 до 23:00 і з 23:00 до 24:00 28 червня та з 00:00 до 01:00 29 червня частка реклами в ефірі ліцензіата становила 100 %, а з 01:00 до 02:00 29 червня – 43%. Це є порушенням частини першої статті 13 закону "Про рекламу".

Як повідомляв 5.UA, телеканал "112 Україна" можуть покарати за показ документального фільму Олівера Стоуна під назвою "Розкриваючи Україну". Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Крім цього, згадав і про допити працівників телеканалу NewsOne. Зауважив, що дії медіа, спрямовані на підрив територіальної цілісності, будуть покарані.

Источник: 5.ua

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