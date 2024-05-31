Найбільший банк Європи HSBC завершив вихід з рф

Британський банк HSBC завершив продаж своєї російської філії Експобанку після дворічних переговорів та невизначеності. Про це повідомляє Reuters.

Банк HSBC планував свій вихід із російського ринку з лютого, після того як путін санкціонував продаж його активів. Представник компанії підтвердив, що банк передав права власності на свій бізнес російському кредиторові.

HSBC вперше оголосив у червні 2022 року про свою згоду продати 100% акцій російського підрозділу Експобанку.

Згідно з указом від 2022 року, інвесторам з «недружніх» країн, які ввели санкції проти росії через війну з Україною, потрібне явне схвалення президента для продажу акцій ключових енергетичних проєктів та банків.

У заяві Експобанку йдеться, що підрозділ продовжить працювати, але під новою назвою.

Джерело: thepage.ua

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