Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 118

Найбільшого в Україні бронзову істукана-леніна виставили на продаж. Стартова ціна перевалила за 10 млн грн

Найбільшого в Україні бронзову істукана-леніна виставили на продаж. Стартова ціна перевалила за 10 млн грн

Найбільшу в Україні бронзову скульптуру леніна, яка стояла у Запоріжжі, виставили на продаж у системі Prozorro. Стартова ціна статуї перевалила за 10 млн грн

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради, в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

На Prozorro вже є відповідне оголошення про продаж бронзового леніна, додаткових скульптур сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника та великих і малих літер.

Стартова ціна становить 10 477 214,36 грн.

"Демонтована скульптура В.І. леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. леніна становить 12 310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер ("ленін") 24,36 кг, малих ("Комунізм - це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни") - 34,74 кг", - йдеться у повідомленні.

Запорізького леніна зняли з постаменту у 2016 році, відтоді скульптура зберігалася на одному з комунальних підприємств.

Виручені кошти планують спрямувати на допомогу Збройним Силам України, особливо тим, хто боронить Запорізький напрямок.

"Вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього «теоретика марксизму» в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму", - написала Регіна Харченко.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

24 червня 1942 року Держкомітет оборони тоталітарного срср видав постанову "Про членів сімей зрадників Батьківщини"
Сегодня 10:49    92
США підключились в Південній Кореї для постачання в Україну військової допомоги: південнокорейська невизначеність для путіна
Сегодня 10:10    94
На очах у Сирського військовослужбовець 3 ОШБр знищив двох штурмовиків (ВIДЕО)
Сегодня 09:35    133
Втрати окупантів за тиждень: більше 8 тисяч осіб та майже 200 одиниць бронетехніки
Сегодня 09:01    127
Вже цього року: Україна готує "рій" дронів для автономної роботи в команді
Сегодня 08:50    157
Іграми БРІКС путін вирощує спотворену реальність на рівні з КНДР
Сегодня 08:40    139
За тиждень НБУ продав 723 мільйони доларів на міжбанку
Сегодня 08:29    133
«російські питання» на фоні пожеж
Сегодня 08:19    145
Українські бійці створили «мавік-винищувач», який робить антидронні скиди
Сегодня 08:00    169
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно
Сегодня 07:49    132
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 