Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:54
Просмотров: 100

Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»

Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» повідомило, що з території Росії вчинили наймасштабнішу хакерську атаку з початку 24 лютого на офіційний сайт підприємства. Про це повідомила пресслужба підприємства.

«16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення РФ хакерська атака на офіційний сайт ДП «НАЕК «Енергоатом». Його атакували з території російської федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська група «народная киберармия» здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

Проте на підприємстві вказали, що зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною користувачам.

Джерело: glavcom.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Деградация и позор спецназа ГРУ
Сегодня 09:11    26
На користь Коломойського Верховний Суд України дозволив відібрати у державного ПриватБанку готель "Мир" у Києві
Сегодня 08:58    59
Навчальний рік 2022/2023 в Україні: що чекає на школярів з 1 вересня
Сегодня 08:47    65
Користувачам “Дії” стали доступні нові документи та довідки
Сегодня 08:36    89
Шмигаль доручив КРАІЛ та Мінʼюсту вирішити питання із забороною 1xBet в Україні
Сегодня 08:15    101
Харків: інформація щодо ліквідації пожежі у триповерховому житловому будинку (станом на 07:00)
Сегодня 08:08    121
росія не готова говорити про відведення своїх військ з тимчасово окупованих територій України
Сегодня 07:45    119
Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова
Сегодня 07:42    159
Так сегодня выглядит Малая Рогань и разбитая техника орков (ФОТО)
Сегодня 07:36    136
10 хороших новин 17 серпня
Сегодня 07:30    131
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 