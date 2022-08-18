Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» повідомило, що з території Росії вчинили наймасштабнішу хакерську атаку з початку 24 лютого на офіційний сайт підприємства. Про це повідомила пресслужба підприємства.

«16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення РФ хакерська атака на офіційний сайт ДП «НАЕК «Енергоатом». Його атакували з території російської федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська група «народная киберармия» здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

Проте на підприємстві вказали, що зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною користувачам.

Джерело: glavcom.ua

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