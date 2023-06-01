«Нас как распетрушило, на...!» - перехоплення ГУР

«Они привезли 175 человек на одну позицию! Нас как распетрушило, нах*й! И вот от этих пацанов осталась сотка, если не 90 — «птичка»

Військовослужбовець рф про втрати через безглузді рішення командування та ситуацію навколо Кремінної:

● «у них все люди ушли. У них сейчас просто идут батальйонами, эшелонами»;

● «завтра Кременной, послезавтра, п*зда придет вот этому поселению, они (ЗС України) все уже в кольцо взяли»;

● окупант розповідає, що вони не мали стояти на першій лінії, тим більше бути у складі штурмової бригади;

● привезли три БТРи з 175 добровольцями на одну позицію: «нас как распетрушило…осталась сотка, бл*дь, если не 90»;

● «у меня курточка — это сплошной друшлак, я, бл*дь, не понимаю, как мне вчера повезло»;

● «у них(новоприбулих) офицер тоже мобик *банутый какой-то, он взял их, короче, в ряд поставил по 5 метров друг от друга…ни окопов…у каждого по магазину»;

● «наши-то х*еплеты них*я панику не хотят раздувать (про військове керівництво)»;

● співрозмовник говорить про необхідність обстрілу Польщі, оскільки там знаходяться навчальні центри.

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2368

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