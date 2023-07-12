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НАТО провело "лінію Столтенберга": альянс не готовий пустити Україну далі своїх страхів

НАТО провело лінію Столтенберга: альянс не готовий пустити Україну далі своїх страхів

▶ ️«Німеччина та США побоюються, що надто тверда прихильність до України може спровокувати ескалацію з боку РФ. Дозвіл Україні приєднатися до альянсу в період російської агресії, зрештою, втягне НАТО у війну проти Москви», - Guardian (https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/11/russia-ukraine-war-live-russia-missile-attack-kyiv-before-nato-zelenskiy). (https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/11/russia-ukraine-war-live-russia-missile-attack-kyiv-before-nato-zelenskiy)

Оцей головний барʼєр на шляху євроатлантичної інтеграції України я і називаю "лінією Столтенберга": це внутрішні фобії лідерів провідних країн світу, законсервовані в них ще з часів холодної війни.

● "Україна стане членом НАТО... коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови", - каже генсек Альянсу. Щось подібно торочила 15 років тому бабуся Меркель, задовольняючи геополітичне его Путіна.

● Сьогодні Вашингтон і Берлін наполягли на формулюванні підсумкової заяви саміту, - без запрошення Києву приєднатися до НАТО після закінчення війни, хоча країни Східної Європи вимагали чітких перспектив.

● Причина - очевидна: запрошення України до НАТО - навіть після завершення закінчення війни - ніби-то спровокує Росію навмисно затягувати військові дії.

Путінські стереотипи у світі набагато потужніші за його війська. Упродовж 500-т з лишнім днів широкомасштабного вторгнення наші західні партнери не раз викликали «привид ескалації конфлікту з РФ», аби відмовити Україні в наданні то гармат, то MLRS, потім - ППО, важких озброєнь, танків та, зрештою, літаків. Та щоразу Сили Оборони України доказували, що не такий той «привид» страшний, як його уявляють на Заході. Сподіваюся, зі вступом до НАТО вийде аналогічна ситуація.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/820

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