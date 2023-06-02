Нідерланди закуплять для України кілька десятків танків Leopard 1

(https://zn.ua/ukr/war/niderlandi-zakupljat-dlja-ukrajini-kilka-desjatkiv-leopard-zmi.html)

За даними джерела, загалом уряд хоче закупити 96 танків у швейцарської компанії Ruag. Частину з них потім передадуть Україні. Для цього Нідерланди мають отримати дозвіл від швейцарського уряду, який досі неохоче співпрацював у постачанні зброї.

Швейцарія дотримується традиційної позиції нейтралітету і трималась максимально осторонь війни росії проти України. Вона фактично заблокувала експорт призначеної для Києва зброї.

Також Нідерланди розглядають можливість відправки в Україну більшої кількості зенітних ракет Patriot та іншого військового обладнання. Прем'єр-міністр країни Марк Рютте зазначив, що сподівається переконати інших партнерів також надати Україні Patriot.

"Союзникам України терміново необхідно надати країні більше зенітної зброї", — заявив Рютте під час візиту до Молдови на саміт європейських лідерів.

**На початку цього року Нідерланди разом із Німеччиною та Данією закупили для України щонайменше сотню бойових танків Leopard 1A5. Ці модернізовані танки були придбані зі складів безпосередньо у німецьких виробників.

Джерело: https://t.me/znua_live/95975

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